الأبلق: الانقسام السياسي وعدم إجراء الانتخابات سيؤدي إلى استمرار الفوضى وانتهاك السيادة

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان،عدم وجود دعوة لأعضاء المجلس لحضور جلسة هذا الأسبوع.

الأبلق وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” وفيما يتعلق بهيئة الرقابة الإدارية، قال :”إن هذه المؤسّسة منقسمة منذ 2014،حيث هناك هيئة تمارس أعمالها في طرابلس وأخرى بالمنطقة الشرقية”، موضحا أن التغيير الذي حصل في جلسة أمس الإثنين يتعلّق بمنصب رئيس الهيئة في المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن الانقسام السياسي وعدم إجراء الانتخابات يعيق توحيد مؤسّسات الدولة ويضعف عمليات الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ويؤدي إلى استمرار الفوضى والهدر والتدخلات الدولية وانتهاك السيادة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن لجنة 6+6 المشكلة من أجل الوصول إلى قوانين انتخابية في ليبيا وُلدت ميتة منذ بدايتها وكان الهدف الأساسي من تشكيلها هو إظهار وجود توافق بين مجلسيْ النواب والدولة.