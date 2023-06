روما وباريس.. رسائل داعمة للمجلس الرئاسي ودوره في العملية السياسية

أكد المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا “بول سولير” دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي ودوره في العملية السياسية، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي للمجلس.

جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والذي أعقبه لقاء آخر مع السفير الإيطالي الجديد “جيانلوكا ألبريني”.

وشدد ألبريني بحسب المكتب الإعلامي للمجلس على دور الرئاسي في تحقيق الاستقرار في كل أنحاء البلاد، والخطوات المُنجزة في ملف توحيد المؤسسة العسكرية.

وأشاد البريني بعمل المجلس على وضع الترتيبات المالية، مؤكداً دعم بلاده للرئاسي في كل خطواته، والتي من ضمنها المصالحة الوطنية، وفق ما نشره الرئاسي.

واستمع المبعوث الفرنسي والسفير الإيطالي لرؤية المجلس الرئاسي لآليات وسُبل توزيع الموارد بشكل عادل على جميع الليبيين، والذي يساعد في تحقيق الاستقرار الكامل في ليبيا.

من جانبه، قال المنفي إن المجلس الرئاسي يدعم كل ما يؤدي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية غير إقصائية، مشيرا إلى أن المجلس نجح في المحافظة على وقف إطلاق النار والتمسك بوحدة ليبيا.

المصدر: المجلس الرئاسي

