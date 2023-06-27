فرنسا تؤكد دعم جهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، بول سولير، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأكد المبعوث الأممي، دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي ودوره الإيجابي في العملية السياسية.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي، استمع المبعوث الفرنسي لرؤية المجلس الرئاسي حول آليات وسبل توزيع الموارد بشكل عادل يضمن عدالة التنمية لجميع الليبيين ويساعد في تحقيق الاستقرار الكامل في ليبيا.

أكد المنفي عمق العلاقات بين البلدين، مشيراً أن المجلس الرئاسي يدعم كل ما يؤدي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية غير إقصائية.

وأمس، استقبل المنفي سفير روسيا الاتحادية الجديد لدى ليبيا، إيدار أغانين، الذي أشاد بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا، وذلك عقب تقديم أوراق اعتماده.