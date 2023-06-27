“لجنة الكشف عن سرطان العنق وبطانة الرحم” تطلع على تجهيزات عيادة الكشف بمستشفى الهواري العام

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أجرت لجنة الكشف المبكر عن سرطاني عنق وبطانة الرحم، المشكلة بقرار من وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور عثمان عبد الجليل، زيارة إلى مستشفى الهواري العام للاطلاع على جاهزية العيادات المخصصة للكشف استعدادًا لإجراء الفحوصات للحالات التي سيتم الكشف عنها.

وقالت الدكتورة فدوى الفايدي رئيس لجنة الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، إن اللجنة اطلعت خلال زيارتها على التجهيزات اللازمة بالعيادات المخصصة للكشف بعد التنسيق المباشر مع مدير مستشفى الهواري العام الدكتور فادي فرطاس، تم تجهيز العيادات الخاصة بالكشف لإجراء الفحوصات الطبية وفي حال أظهرت النتائج أن المريضة بحاجة إلى تدخل جراحي سيتم إحالتها لإجراء العملية، مشيرة إلى أن اللجنة قامت بتخصيص يومين للكشف وسيعلن عن الموعد قريبا.

ومن جهتها قالت عضو اللجنة الدكتور إيناس أهليس، إن “أهمية الكشف عن سرطان عنق الرحم مهمُّ جدا كون أن الكثير من السيدات تجهلن أسباب الورم وأن الكشف عنه في بدايته سيساهم في نجاة المريضة بنسبة 95 إلى 100%”.

وأكدت أهليس على أن المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف فئة النساء اللاتي يعانين من آلام مزمنة بالرحم وأيضًا اللاتي يعانين من أمراض بالرحم مع إصابتهن في الوقت ذاته بأمراض مزمنة مثل الضغط والسكري أو من حاملات الفيروسات التي تنتقل عن طريق الدم مثل مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) أو المصابات بفيروس التهاب الكبد الوبائي .

لافتة إلى أن طريقة الكشف عن فيروس الميكروب الحلبي البشري المسبب لسرطان عنق الرحم سيكون داخل العيادات المخصصة للكشف وسيكون الكشف على مرحلتين، الأولى بأخذ عينات سائلة والثانية بأخذ مسحة بسيطة من عنق الرحم.

وطالبت عضو اللجنة من كافة السيدات اللواتي يشعرن بأعراض مرضية بالمشاركة في الاستبيان التي أعدته اللجنة والذي سيتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية.