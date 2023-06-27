الدبيبة يبحث مع السفير الروسي انتقال سفارة بلاده إلى طرابلس 

استقبل رئيس حكومة الدبيبة، عبدالحميد الدبيبة، السفير الروسي الجديد لدى ليبيا “أيدار أغانين”، في مكتبه بالعاصمة طرابلس.

وبحث الدبيبة مع السفير الروسي، “استئناف روسيا عملها الدبلوماسي في ليبيا”، واتفق الطرفان على “انتقال عمل السفارة الروسية إلى طرابلس في أغسطس القادم”.

وأشار الدبيبة إلى أنه من المهم “توحيد الموقف الدولي تجاه ليبيا في وحدة أراضيها وسيادتها، وإنهاء كافة أشكال التدخلات الخارجية”.

من جانبه، نقل “أغانين” تأكيد الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” على “أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق الاستقرار والوصول إلى تنفيذ الانتخابات”.