كشلاف: عقيلة لا يزال يمارس الخداع السياسي

رأى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، سالم كشلاف، أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لا يزال يمارس الخداع السياسي، بحسب وصفه.

وقال كشلاف، في تصريحات صحفية: “إعادة تكليف رئيس لهيئة الرقابة الإدارية من جانب منفرد يُثبت أن عقيلة لا يزال يمارس الخداع السياسي، ويحاول إحداث انقسام داخل المؤسسات بما في ذلك القضاء، ومن الصعب تصديق أي حديث عن رغبة عقيلة بإجراء الانتخابات فهو يحاول تسويق وهم لا يُمكن تصديقه”.

وأضاف “عقيلة لم يلتزم بحكم المحكمة العليا ببطلان إنشاء المحكمة الدستورية، وهو والنواب لم يحترموا أحكام القضاء بسبب خلافها مع مصالحهم الشخصية والسياسية”، بحسب تعبيره.

وتابع “عقيلة نشر القانون المتعلق باستحداث محكمة دستورية جديدة رغم حكم المحكمة العليا بعدم دستوريته، ولم يلتزم بحكم المحكمة العليا، ما يدل على عدم احترامه ونوابه لاستقلالية القضاء”.

واستطرد “أُحمل رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، مسؤولية العبث الذي يمارسه عقيلة ونوابه، حيث لم يلتزم عقيلة بوعده للمشري بعدم إصدار القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية المستحدثة”.