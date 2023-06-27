«الشريف» محرضا: على نواب غرب ليبيا خلق برلمان حقيقي

حرض فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أعضاء مجلس النواب بالخروج عن سلطة رئاسة المجلس واستحداث كيان موازي بعيدا عن رئيسه عقيلة صالح.

وقال الشريف، في منشور عبر «فيسبوك»: “إلى أعضاء النواب والدولة ممن لازال فيهم بقية أمل. الإبقاء على رئاسة مجلس الدولة، سيجعل عقيلة صالح يتمادى أكثر، لأنها هي من تواطأت معه وحللت له وجعلته يطمع أكثر، مما أوصله لهذا التغول”، بحسب وصفه.

وأضاف “لهذا يجب إيجاد الحل نحو تغيير رئاسة مجلس الدولة للمحافظة على ما تبقى من كرامة هذا الجسم الذي هو محسوبٌ علينا بشكل مخزي ومخجل جراء كل هذه الرعونة والخضوع لعقيلة صالح وعبثه”، على حد قوله.

وتابع “على أعضاء مجلس النواب ممن لا يرضيهم ما يفعله عقيلة وزمرته بليبيا وخاصةً من غرب البلاد، أن يعلنوا خروجهم من مربوعة الطاعة، وكما قام بوسويط بتقسيم كل المؤسسات حتى لم تسلم منه المؤسسة القضائية، يجب خلق مجلس نواب حقيقي خارج سيطرة عقيلة وزمرته وحنفي وسلطته، وليتجرع رئيس المربوعة من ذات الكأس الذي سقى منه الآخرين. هذا إن تبقت في قلوبكم بقايا وطنية”، وفقا لحديثه.