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بلدية سرت: صندوق الزكاة خصص 200 ألف دينار للأسر المحتاجة

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل، أن “جميع مصارف المدينة وفرت السيولة للمواطنين بأسقف سحب متفاوتة”.

وقال الأميل، في تصريح صحفي، إن “أقل قيمة سحب هي  1500 دينار لمصرف التجارة والتنمية وبقية المصارف الثمانية الأخرى تتراوح قيم السحب فيها من 3 إلى 10 آلاف دينار”.

وفي سياق متصل، أشار الأميل، إلى أن “أسعار الأضاحي تبدأ من 800 إلى 2800  دينار وتكفل صندوق الزكاة بدفع مبالغ مالية قدرها  500 دينار لكل أسرة محتاجة من خلال رصد مبلغ  قدره نحو 200 ألف دينار”.

وختم موضحًا أن “هناك حملة خيرية من أهل الخير تعمل على جمع تبرعات وتوفير أضاحي للغير قادرين على شراء الأضحية”.

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بلدية سرت

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صحيفة الساعة 24

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