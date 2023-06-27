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المبعوث الأمريكي: ناقشت مع السفير الجزائري حماية ليبيا من الاضطرابات الإقليمية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنه بحث مع السفير الجزائري إلى ليبيا، سليمان شنين، أهمية دعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، وحماية ليبيا من الاضطرابات الإقليمية.

وقال نورلاند في تغريدة نقلها حساب السفارة الأمريكية عبر «تويتر»: “ناقشنا أنا والسفير الجزائري سليمان شنين أهمية دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي لإطلاق مفاوضات سياسية تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق لانتخابات ناجحة وحماية ليبيا من الاضطرابات الإقليمية”.

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صحيفة الساعة 24

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