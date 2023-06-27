العدالة والبناء: تسمية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية المستحدثة خرق لبنود الاتفاق السياسي

ليبيا – اعتبر حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، أن تسمية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية المستحدثة خرق واضح لبنود الاتفاق السياسي ومحاولة من مجلس النواب بوصفه طرفاً سياسياً في السّعي للاستئثار بالسلطة القضائية بما يغذّي حالة الصراع والانقسام.

حزب العدالة والبناء أكد في بيان له أن الاستمرار في هذا العبث يعدّ خلطًا للأوراق وعرقلة للعملية الانتخابية وتوحيد السلطة التشريعية وصرفًا للأنظار عن الاستحقاق التوافقي الدستوري والقانوني.

وحذر الحزب من خطورة تصرّفات من شأنها تعزيز انقسام السلطة القضائية وتعطيل بناء الدولة الواحدة المنشودة من قبل الليبيين.