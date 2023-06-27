الدبيبة يستقبل أبطال ليبيا من ذوي الاحتياجات الخاصة

استقبل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة رفقة وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومته وفاء الكيلاني؛ أبطال ليبيا من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد انتهاء مشاركتهم في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بنسختها الـ 16، والتي استضافتها العاصمة الألمانية برلين.

ومن جانبه عبر الدبيبة عن سعادته بما حققه الأبطال من إنجاز في تمثيل ليبيا بمستوى لائق، خاصة وأن المسابقة شهدت مشاركة ضخمة، وضمت سبعة آلاف رياضي يمثلون 170 دولة.

تجدر الإشارة إلى أن ليبيا حصدت في الأولمبياد عدة ميداليات، وصل عددها إلى ثماني عشرة ميدالية، بواقع خمس ميداليات ذهبية وأربع فضية وتسع برونزية، كما اختيرت السباحة الليبية “ريحان بن جليل” لرفع شعلة افتتاح دورة الأولمبياد.