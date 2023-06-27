السفير الأمريكي يبحث مع نظيره الجزائر دعم جهود باتيلي بشأن الانتخابات الليبية

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التقى، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مع السفير الجزائري، سليمان شنين، وناقشا دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي بشأن وضع خارطة طريق ناجحة للانتخابات.

وعبر تغريدة للسفارة الأمريكية، قال نورلاند: “ناقشنا أنا والسفير الجزائري سليمان شنين أهمية دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي لإطلاق مفاوضات سياسية تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق لانتخابات ناجحة وحماية ليبيا من الاضطرابات الإقليمية.”

وكان المبعوث الأممي قد التقى خلال الأيام الماضية بالعديد من الشخصيات المسؤولة في طرابلس بشأن الانتخابات الليبية.