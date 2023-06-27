بعد حصد 10 ميداليات.. الدبيبة يستقبل المشاركين في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص

بعد حصد 10 ميداليات بين ذهبية وفضية وبرونزية استقبل رئيس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رفقة وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني أبطال ليبيا من ذوي الهمم بعد انتهاء مشاركتهم في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بنسختها الـ 16، والتي استضافتها العاصمة الألمانية برلين.

وعبر الدبيبة عن سعادته بما حققه الفريق من إنجاز في تمثيل ليبيا بمستوى لائق، خاصة وأن المسابقة شهدت مشاركة ضخمة، وضمت سبعة آلاف رياضي يمثلون 170 دولة.

وحصدت ليبيا في الأولمبياد عدة ميداليات، وصل عددها إلى ثماني عشرة ميدالية، بواقع خمس ميداليات ذهبية وأربع فضية وتسع برونزية، كما اختيرت السباحة الليبية “ريحان بن جليل” لرفع شعلة افتتاح دورة الأولمبياد.