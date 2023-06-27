السيسى يهنئ المنفي بعيد الأضحى المبارك

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء اتصالاً هاتفياً مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، لتقديم التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن تمنياته لليبيا وشعبها الأمن والاستقرار والرخاء.

وأضافت أن السيسي هنأ شقيقه رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لليبيا وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء.

وتابع أن المنفي أعرب عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية الكريمة من السيسي، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.