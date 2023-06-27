أحمد حمزة: حكومة الدبيبة حولت الليبيين إلى متسولين

استنكر أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إذلال حكومة الوحدة المؤقتة للمواطنين بشأن توزيع الأضاحي واستخدام ذلك سياسيا.

وقال حمزة في تدوينة عبر “فيسبوك”: “أعداد كبيرة من المواطنين نساء وأطفال وشيوخ في طوابير طويلة وأعداد غفيرة يفترشون الأرض”، مردفا: “اعتقدت أنها مظاهرة حتى تساءلت عن سبب وجودهم أمام مقر مجلس الوزراء بطريق السكة منذ ليلة البارحة حتى اللحظة، فتبين أنهم مواطنونا في حاجة للحصول على أضاحي للعيد المبارك يقدمون طلبات الحصول على إعانة، وهناك وعود لهم من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بمنحهم أضاحي العيد”.

وتابع: “لكم هو مؤلم أن يتحول المواطنون إلى متسولين على أبواب رئيس الحكومة ووزرائها وبهذا الشكل المهين والذي يحط بقيمة الإنسان ومكانته الإنسانية”.

ورأى حمزة أن “هذا حال الحكومات الفاسدة التي ترى في حقوق مواطنيها الأساسية التي كان من المفترض أن تمنح لهم دونما حاجة إلى توظيفها سياسيًا أو بإذلالهم بهذا الشكل المشين، واستخدام أسلوب التصدق على المواطنين بأموالهم، والتي هي من المفترض أن تكون خادما لهم، لا أن يتحول المواطنون إلى متسولين على أبواب هذه الحكومة”.