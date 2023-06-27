المركزية للانتخابات المحلية تدعو المواطنين للمشاركة في عمليات الاقتراع

جددت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية دعوة جميع المواطنين للمشاركة في الانتخابات المحلية عبر التسجيل بمنظومة تسجيل الناخبين بالبلديات التي أعلنت عن فتح منظومة التسجيل بها.

وبينت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عبر مكتبها الإعلامي أنه أنه يمكن للمواطنن التسجيل في منظومة تسجيل الناخبين عبر إرسال رسالة نصية إلى الرقم 11711 تحتوى الرقم الوطني # رقم المركز الانتخابي مع ضرورة ان يكون رقم الهاتف الشخصي مربوط بالرقم الوطنى لمالك الرقم الهاتفمن خلال المراكز الانتخابية.

وقدمت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية التهنئة إلى كافة أبناء الشعب الليبي والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى.