صحة الدبيبة: تسلم شحنة جديدة من أدوية ضمور العضلات الشوكي

ليبيا – تسلمت مخازن الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي شحنة من الأدوية الخاصة بعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي موردة من شركة “روش” السويسرية.

بيان صحفي صدر عن وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال تابعته صحيفة المرصد أشار إلى وصول الشحنة بمتابعة وإشراف مباشر من نائب رئيس الحكومة وزيرها المكلف رمضان أبو جناح وضمن سعي الوزارة لتغطية النواقص وضمان حصول المرضى على علاج دائم من دون انقطاع.

ووفقا للبيان سوف تساعد هذه الشحنة في تلبية جزء من احتياجات ليبيا من العلاجات الخاصة بمرضى ضمور العضلات الشوكي.