أغسطس المقبل.. روسيا تواصل عملها الدبلوماسي من العاصمة الليبية

بحث رئيس حكومة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، اليوم الثلاثاء، مع السفير الروسي الجديد لدى ليبيا أيدار أغانين، استئناف موسكو عملها الدبلوماسي في ليبيا.

وقال بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية، إن الطرفين اتفقا على انتقال عمل السفارة الروسية إلى طرابلس في أغسطس المقبل.

وأكد دبيبة أهمية توحيد الموقف الدولي تجاه ليبيا في وحدة أراضيها وسيادتها، وإنهاء كافة أشكال التدخلات الخارجية.

ونقل أغانين تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق الاستقرار والوصول إلى تنفيذ الانتخابات.

والإثنين، أشاد أغانين بجهود المجلس الرئاسي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا، وذلك خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عقب تقديم أوراق اعتماده.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن السفير أيدار أغانين نقل للمنفي خلال اللقاء، تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأشاد بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

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