حفاظًا على البيئة والصحة العامة.. بلدية بنغازي تعلن مواقع لتجميع جلود ومخلفات الأضاحي

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أعلنت بلدية بنغازي للسادة المواطنين الكرام أنه وبالتنسيق مع إدارة النظافة العامة بالبلدية والشركة العامة لخدمات النظافة بنغازي وجهازالحرس البلدي بالبلدية تم تحديد مواقع لتجميع جلود ومخلفات الأضاحي؛ حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

وتم تحديد مواقع التجمع كالآتي: المكبات العُمومية، جزيرة دوران المنقار، جزيرة دوران الطيارة، مكب سيدي إعبيد، مكب جزيرة دورانالإسمنت، النقاط المُستهدفة بالصناديق الساحبة، مُفترق الوحيشي، الصابري بالقُرب من شركة الكهرباء، حي السلام خلف محطة الوقود،الصابري بالقُرب من سوق الوحدة العربية، قنفودة شارع المُعلمين، قاريونس شارع الوادي، بنينا خلف ملعب شُهداء بنينا.

إضافة إلى طريق المطار ( أرض بعيرة )، طريق المطار أمام ( الدعم المعنوي)، طريق المطار بالقرب ( معسكر الصاعقة )، طريق القرية، طريق الهواري بالقرب مصنع الدقيق، مُثلث عمارات القوارشة، طريق القوارشة بجانب البوابة، طريق النهر مُفترق الشُرطة العسكرية، طريقالليثي القديم، الحدائق 7000 الجهة المُقابلة لعيادة الصفوة، شارع عشرين مُتصف الشارع مُقابل الحديقة، تقاطع سيدي عبدالجليل شارعالفاتح، تقاطع الدفاع المدني بنغازي، الرويسات مُقابل مدرسة قُرطبة، أرض أزواوة قُرب الجامع الخضر، طريق مقبرة سيدي أعبيد، اللثامهجزيره دوران المنقار والسيارات، طريق سُوق الحديقة بجانب جزيرة الجرات.

كما ستكلف بلدية بنغازي عدد من الآليات بتجميع جلود الأضاحي من داخل الأحياء السكنية، مع ملاحظة أن بعض المواقع سوف تكونفيها صناديق تجميع ذات الحجم الكبير .

ووجهت البلدية أمليها من السادة المواطنين الكرام التعاون مع جهات الإختِصاص للمُحافظة على البيئة والصحة العامة ، وذلك بعدم رميالجلود في الساحات والطرقات.