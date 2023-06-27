العرفي: ستكون لنا بعد العيد جلسة حاسمة وفاصلة

أعرب عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي عن تفاجؤهم بما أعلنه المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بشأن التصويت على اختيار رئيس المحكمة الدستورية.

وقال العرفي في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما”: “لم تعقد أمس الاثنين أي جلسة بل كان هناك لوبي اجتمع وادعى التصويت على هذه القرارات”.

وأضاف: “ما حدث يوم الاثنين تماما كما حدث في جلسة إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا”، مشيرا إلى أن “جلسات المجلس معلقة إلى ما بعد عيد الأضحى وفق ما أعلن عنه في الجلسة الأخيرة التي حضرها الوفد المصري”.

وتابع: “ستكون لنا ما بعد العيد جلسة فاصلة وحاسمة لإلغاء هذا الإجراء وإيقاف هذا العبث”.