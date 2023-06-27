مجلس النواب يصوت على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

ليبيا – عقد مجلس النواب، الإثنين، جلسة رسمية مغلقة برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق،فإن المجلس صوت خلال الجلسة بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وفقاً للقانون رقم 5 لعام 2023، وصوت المجلس بالإجماع على طلب مقدم من عدد من الأعضاء بإعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

كما صوت المجلس بالإجماع على اختيار خالد امراجع محمد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية، وصوت المجلس بالإجماع على طلب مقدم من عدد من الأعضاء بإعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني كما تم التصويت بالإجماع على اختيار مجلس إدارة برئاسة أحمد خليفة حمد ابريدان.