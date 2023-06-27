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السفير الأمريكي يناقش مع ليبي من أصول أمريكية الانتخابات بشكل توافقي

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى المبعوث الأمريكي السفير ريتشارد نورلاند مع مصدق حبرارة الناشط المقرب من الإخوان والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال نورلاند في تغريدة عبر “تويتر”: “كان من دواعي سروري أن ألتقي مصدق حبرارة لمناقشة رغبة الليبيين القوية في انتخابات وطنية ولزوم التوصل إلى اتفاق توافقي حول مسار يجعل أصوات كل الليبيين شبابا ومسنين مسموعة”.

وأضاف السفير الأمريكي: “سوف يسمح هذا لليبيا بأن تستغل الفرصة الحالية لإرساء الاستقرار في البلاد وإضفاء الشرعية على مؤسساتها وفي نفس الوقت عزلها عن الاضطراب الإقليمي”.

 

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الانتخابات ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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