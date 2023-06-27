سعيد: مصرف الجمهورية يعمل يوم وقفة عرفات

أكد مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية محمد سعيد استمرار فروع المصرف اليوم الثلاثاء الذي يوافق وقفة عرفات في توزيع السيولة على العملاء.

وبين سعيد لـ”عين ليبيا” أنّه يمكن لعملاء المصرف السحب من داخل المصرف بسقف مفتوح، مشيرا إلى أنّ سقف الشراء بالبطاقات الإلكترونية يصل إلى 8000 آلاف وأنّ السحب جاري أيضا من جميع الصرافات الآلية الموجودة وذلك بسقف 1000 دينار يوميًا و5000 دينار أسبوعيًا 10.000 شهريًا .

وأشار سعيد إلى أنه لا داعي لوجود ازدحام أمام المصرف وفروعه وأنّ العمل بالمصرف يوم الوقفة استمر إلى ما بعد صلاة الظهر.