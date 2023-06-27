الدبيبة لـ السفير الروسي الجديد: من المهم توحيد الموقف الدولي تجاه ليبيا

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة، السفير الروسي الجديد لدى ليبيا أيدار أغانين، في مكتبه بالعاصمة طرابلس.

وبحث الدبيبة مع السفير الروسي، وفقًا للمكتب الاعلامي التابع لمنصة “حكومتنا” استئناف روسيا عملها الدبلوماسي في ليبيا، واتفق الطرفان على انتقال عمل السفارة الروسية إلى طرابلس في أغسطس القادم.

وشدد الدبيبة على أهمية توحيد الموقف الدولي تجاه ليبيا في وحدة أراضيها وسيادتها، وإنهاء كافة أشكال التدخلات الخارجية.

من جانبه، نقل “أغانين” تأكيد الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار والوصول إلى تنفيذ الانتخابات.

وأطلع السفير الروسي الدبيبة على مستجدات الأوضاع في روسيا والمنطقة، وأكد الدبيبة في هذا السياق، دعمه الجهود الدولية للتهدئة وتغليب لغة العقل.