الأمين العام لجامعة الدول العربية يهنئ “المنفي” والليبيين بعيد الأضحى

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وعبر أبو الغيط في برقيته عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، لرئيس المجلس الرئاسي، متمنياً له موفور الصحة والعافية، وللشعب الليبي الخير والرفاهية، داعياً الله بأن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تلقى اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، هنأه خلالها بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركة.

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