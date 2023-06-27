النعاس: العبث بمصير الوطن سيستمر ما لم يقف الشعب ضد معرقلي الوصول للدولة المدنية

رأت عضو حزب الجبهة الوطنية، فيروز النعاس، أن العبث بمصير الوطن سيستمر ما لم يقف الشعب مصدر السلطات في وجه كل من يعرقل طريق الوصول للدولة المدنية ويحاسب كل من سبب الفوضى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية السائدة في البلاد.

واعتبرت “النعاس”، في تصريحات صحفية، أن ما قام به مجلس النواب من إصدار للقرارات الأخيرة هو تلاعب بمصير الوطن والقصد منه الضغط في اتجاه تغيير الحكومة والتلويح بزيادة الانقسام في مؤسسات الدولة.

وقالت، إن تمادي مجلس النواب هو نتاج عدة أسباب أهمها سكوت الدائرة الدستورية عن الطعون المقدمة ضد التعديلات والقوانين والقرارات الصادرة بالمخالفة من هذا المجلس وتأجيل البت فيها.

وأضافت، أن من الأسباب أيضا إصرار البعثة والمجتمع الدولي على أنه لا حل للأزمة السياسية في ليبيا إلا عن طريق مجلسي النواب والدولة، بالإضافة إلى غياب رد الفعل الشعبي الرادع لمثل هذه التصرفات،و تأكدهم من انعدام تطبيق قاعدة عدم الإفلات من العقاب.