نورلاند يبحث التوصل لاتفاق حول مسار يجعل أصوات الليبيين مسموعة

بحث الممبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند مع المرشح الرئاسي والناشط السياسي مصدق حبرارة ضرورة التوصل إلى اتفاق توافق حول مسار يجعل أصوات كل الليبيين شبابا ومسنين مسموعة.

وبينت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن نورلاند قال “كان من دواعي سروري أن ألتقي مصدق حبرارة لمناقشة رغبة الليبيين القوية في انتخابات وطنية ولزوم التوصل إلى اتفاق توافقي حول مسار يجعل أصوات كل الليبيين شبابا ومسنين مسموعة” وأضاف “سوف يسمح هذا لليبيا بأن تستغل الفرصة الحالية لإرساء الاستقرار في البلاد وإضفاء الشرعية على مؤسساتها وفي نفس الوقت عزلها عن الاضطراب الإقليمي”.