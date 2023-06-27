المشري والمبعوث الفرنسي يناقشان نتائج أعمال اللجنة 6+6

ليبيا – استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري اليوم الإثنين، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا “بول سولير” بمقر المجلس في طرابلس.

وتناول اللقاء وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس نتائج أعمال اللّجنة المشتركة (6+6).

وعبّر المبعوث الفرنسي عن ترحيبه وترحيب بلاده بهذه القوانين وبالعمل الّذي أُنجز حتى الآن؛ مبيناً ذلك من خلال إشادة المندوب الفرنسي في جلسة مجلس الأمن بنتائج اللجنة المشتركة وجهودها.

وأكد على دعم بلاده للسيادة الليبية وقراراتها، آملاً أن يستمر العمل حتى وضع خارطة طريق لإنجاز الانتخابات في أقرب وقت.

وقد قدم المشري مقترحًا لخارطة طريق تفضي لعقد الانتخابات سيعرض على المجلسيْن لتنقيحه واعتماده.