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السفارة الأوكرانية: نهنئ الشعب الليبي الصديق بعيد الأضحى المبارك 

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قدمت السفارة الأوكرانية في ليبيا التهنئة الى الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربة عن تمنياتها للجميع الازدهار والسلام.

وذكرت السفارة الأوكرانية، في تهنئتها، “تتقدم السفارة الأوكرانية الى الشعب الليبي الصديق بأحر التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك و تتمنى للجميع الازدهار والسلام”

والسبت الماضي التقى فولوديمير خومانيتس، سفير أوكرانيا في ليبيا،  عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لبحث  فرص تطوير التعاون الثنائي في مجالات السياسة والاقتصاد و الإنسانية و التعليم العالي و الامن.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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