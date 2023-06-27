السفير الأمريكي: عيد الأضحى وقت مناسب لتكريس الرحمة والمساواة 

قدم المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال في السفارة ليزلي أوردمان، التهنئة إلى جميع المسلمين في ليبيا وجميع أنحاء العالم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

واعتبر “نورلاند”، في منشور للسفارة بفيسبوك، أن عيد الاضحى المبارك مناسبة لإعادة تكريس النفسن للقيم الإنسانية المشتركة مثل الرحمة و المساواة و خدمة المجتمع.

وذكرت السفارة، في منشورها، “نتقدم بأحر التمنيات للمسلمين في ليبيا و حول العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. هذه المناسبة هي وقت مناسب لنعيد تكريس أنفسنا للقيم الإنسانية المشتركة مثل الرحمة و المساواة و خدمة المجتمع. نتمنى أن يجلب هذا العيد السعادة والوحدة والسلام لكم و لأحبائكم. كل عام وأنتم بخير”