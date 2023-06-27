شركة الكهرباء الليبية: انتهاء أعمال العمرة بمحطة مصراتة المزدوجة خلال أيام عيد الأضحى

قالت شركة الكهرباء الليبية اليوم الثلاثاء، إنه تم الانتهاء من تشغيل وشحن المحول الرئيسي للوحدة الغازية الثانية بمحطة مصراتة المزدوجة، ضمن أعمال العمرة الجسيمة الجاري تنفيذها حالياً.

وأوضحت الشركة أن أعمال العمرة تضمنت أيضاً صيانة سقف المولد والهيكل المعدني لقاطع الوحدة وتغيير فلاتر الهواء بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الطلاء على منظومة استقبال الغاز.

وذكرت أن الجهود لازالت متواصلة وبشكل مستمر دون كلل ولا ملل لاستكمال ما تبقى من أعمال التركيبات التي وصلت إلى مراحلها النهائية ومباشرة الاختبارات التشغيلية لها ومن المتوقع خلال فترة عيد الأضحى المبارك للاستفادة منها خلال فترة الذروة الصيفية بقدرة 350 ميغاوات مع مولد البخار الخاص بها.

وأشارت إلى أن كافة الأعمال تمت بجهود فنيي ومهندسي المحطة بالتعاون مع مختصين من شركة سيمنس الألمانية وذلك في إطار ما يقوم به مجلس إدارة الشركة من جهود متواصلة للرفع من كفاءة الإنتاج دعماً للشبكة الكهربائية والمحافظة على استقرارها.

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