السفير الإيطالي الجديد يؤكد للمنفي دعم بلاده للمجلس الرئاسي في كل خطواته

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أكد سفير جمهورية إيطاليا الجديد لدى ليبيا جيانلوكا ألبريني دعم بلاده للمجلس الرئاسي في كل خطواته.

وأكد ألبريني خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي دور وأهمية المجلس الواضح في تحقيق الاستقرار والسلام في كل أنحاء ليبيا، والنمو الاقتصادي، والخطوات المُنجزة في ملف توحيد المؤسسة العسكرية، والعمل على وضع الترتيبات المالية.

ومن جانبه، أشاد المنفي بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في كافة المجالات، مذكراً بأن المجلس الرئاسي نجح في المحافظة على وقف إطلاق النار والتمسك بوحدة التراب الليبي.

وأكد رئيس المجلس على عراقة الحضارة الليبية وتاريخها الطويل الممتد عبر الحقب الزمنية المختلفة.

وأفاد المنفي أن المجلس سيعمل على إقامة انتخابات حرة ونزيهة، مشيراً إلى التعاون المستمر بين ليبيا وإيطاليا في محاربة الهجرة غير الشرعية، بما يخدم مصلحة البلدين.