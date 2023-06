شكك عضو مجلس النواب محمد العباني، في أن تكون الجلسة الأخيرة التي اتخذ فيها المجلس جملة من القرارات وكشف عنها المتحدث باسمه عبدالله بليحق قد عقدت من الأساس.

ووصف العباني الجلسة الأخيرة للمجلس برئاسة النائب الثاني مصباح دومة ومانتج عنها من قرارات بأنها غير شرعية.

العباني وفي تصريح للأحرار دعا من اجتمعوا في بنغازي وأصدروا القرارات الاخيرة إلى التراجع، قائلا: “إن لم تتراجع هذه المجموعة فتبقى الجلسة ومانتج عنها عمل غير شرعي”.

ودعا العباني إدارة مجلس النواب إلى الالتزام باختصاصاتها واللائحة الداخلية، معتبرا أن تجاوز الصلاحيات والنظام الداخلي يجعل من القرارات التي تصدر غير شرعية وليست قابلة للتنفيذ.

وتابع العباني أن رئاسة المجلس لم ترسل دعوة للنواب لعقد جلسة، نافيا علمهم بجلسة المجلس يوم أمس.

وأشار العباني إلى أنه استمع لمخرجات الجلسة عبر الوسائل الإعلامية، معربا عن استغرابه من قيام النائب الثاني للمجلس بهذا التصرف.

وأضاف العباني أن استئناف الجلسات المعلقة التي يجريها عقيلة صالح عمل غير قانوني، لأن الجلسة تعلق على بند معين وتستأنف على بند آخر.

وأوضح العباني أن النظام الداخلي ينص على نقل الجلسات المجلس مباشرة على الهواء، وأنه في حالة توجد بنود سرية يطلب النواب عدم بث الجلسات.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post رفض داخل النواب لجلسته الأخيرة وأحد النواب يشكك في عقدها من الأساس appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار