42 نائبًا يستنكرون قرارت جلسة البرلمان المنعقدة يوم أمس

الوطن|متابعات

أصدر عدد من النواب بيانا يستنكرون فيه الجلسة المنعقدة يوم الإثنين واستصدار قرارات مخالفة لما أعلن من هيئة الرئاسة في الجلستين السابقتين و أن الجلسات معلقة الى ما بعد عيد الاضحى المبارك

واعتبر النواب الجلسة وكل ما صدر عنها باطلاً ولا يرتقي لمستوى تشريع او قرار برلماني انما هو استهتار واضعاف لمجلس النواب

ووقع النواب على البيان الذي أعلنوا فيه مقاطعتهم لجلسات مجلس النواب وعقد جلسة تشاورية في طرابلس بعد عيد الأضحى المبارك في مقر مجلس النواب في طرابلس مالم تقوم رئاسة مجلس النواب بالإعلان عن إلغاء القرارات الصادرة في الجلسة السابقة خلال موعد اقصاه تاريخ انعقاد الجلسة التشاورية في طرابلس والتي ستكون حاسمة في تاريخ مسيرة مجلس النواب الليبي