الغويل: أتمنى لليبيين حياة كريمة يسودها العدل والمساواة

قدم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة المؤقتة سلامة الغويل، التهنئة إلى الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا لليبيين حياة كريمة يسودها الأمن والأمان والاستقرار والعدل والمساواة.

وقال “الغويل”، في منشور له بفيسبوك، “بكل مشاعر الود والمحبة والإخلاص أتقدم الي الشعب الليبي الاصيل بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

وأضاف، أتمنى لكم حياة كريمة يسودها الأمن والأمان والاستقرار والعدل والمساواة تحية إخلاص ووفاء لكل شعبنا الكريم شعبنا الذي عانا وقاوم كل مصاعب الحياة القاسية الي وطننا الحبيب الغالي بتربته. وبمعاني الصلح والإصلاح والسلام”.

وتابع، “أهنئكم تهنئة الأمل بالعمل الصالح وصدق النوايا والتطلع الي مستقبل يزدهر فيه روح العطاء لغداً افضل”.