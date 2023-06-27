باثيلي: مازلت ملتزما بمساعي تسهيل الحوار تمهيدا للانتخابات

أكد المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، الألتزام بممارسة دوره ومساعيه لتسهيل الحوار بين جميع الأطراف سعياً لإيجاد حلول ليبية-ليبية تمهد لإجراء انتخابات ناجحة، التي يعتبرها خطوة لا غنى عنها لمواصلة مسيرة المصالحة الوطنية.

وقال باثيلي، في تهنئة قدمها للشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، “إن العيد مناسبة لاستحضار قيم التضحية والتقارب واللقاء. وآمل أن تكون هذه القيم ملهمة للقادة الليبيين ولمن هم في مواقع المسؤولية لاتخاذ الخطوات الشجاعة المطلوبة وبشكل عاجل، من أجل مستقبل مستقر وموحد ومزدهر لليبيا”.

وأضاف المبعوث الأممي، أن الوضع الراهن لم يعد محتملاً، وصبر الشعب الليبي أوشك على النفاد وهو ينتظر أن يرى بلده موحداً من جديد، ويمارسَ حقه في اختيار قادته وممثليه، ويمنحَ الشرعية لمؤسسات الدولة التي تدير شؤون البلاد.

وقال باثيلي، “لقد وصلنا إلى مرحلة حاسمة على طريق الانتخابات. وانتهاء لجنة 6+6 المنبثقة عن مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة من إعداد مشاريع قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تعد فرصة لا يجدرُ تفويتُها. لذلك أدعو القادة الليبيين إلى التحلي بالحكمة وروح التوافق والبصيرة السياسية، من أجل التوصل إلى قرارات يقبلها الجميع بشأن الجوانب الخلافية التي تعتري تلك القوانين. إن القرارات المتسرعة وغير الشاملة بإمكانها أن تعمق الأزمة القائمة، وأن تتسبب -لا سمح الله- في دورة جديدة من العنف. وعلينا أن نعمل جميعا على تجنب هذا الأمر بكل السبل.”