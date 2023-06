فرنسا ترحب بمخرجات لجنة 6+6 وتؤكد دعمها لإجراء الانتخابات الليبية

عبر المبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير، خلال لقائه مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، عن ترحيب بلاده بالتقدم المنجز والقادم من قبل لجنة 6 + 6.

وقالت السفارة الفرنسية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الثلاثاء، إن المبعوث الفرنسي أكد دعم بلاده الكامل لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الذي سيسمح بسيادة ليبيا واستقرارها.

كما كرر المبعوث الفرنسي خلال اللقاء دعوة بلاده إلى سحب المرتزقة الأجانب من ليبيا.

من جهة أخرى قال المكتب الإعلامي للمجلس الاستشاري، إن خالد المشري قدم خلال اللقاء مقترحاً لخارطة طريق تفضي لعقد الانتخابات سيعرض على المجلسيْن لتنقيحه واعتماده.

