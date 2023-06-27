أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي يستنكرون “قوائم الإيفاد”

الوطن| ليبيا

قالت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي، إنها تابعت الأحداث السلبية الاخيرة المتعلقة بوزارة التعليم العالي بالحكومة المنتهية وآخرها القوائم المسربة الخاصة بالإيفاد والتفويضات المالية والتي تم التأكيد على صحة البيانات الواردة فيها من خلال تصريحات رئيس ديوان المحاسبة.

واستنكرت النقابة العامة في بيان لها، التصرفات السلبية والمسيئة والبعيدة عن مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية.

كمان تستنكر إصرار بعض المسؤولين على الركون السياسة المماطلة والتأجيل والمحاباة والخداع، مشيرة إلى أنه مستغربة من محاربة الحكومة المنتهية لقطاع التعليم العالي، وعلى رأس هذا القطاع ملف الايفاد المتوقف فقط على اصحاب الحق الأصيل منذ ما يقارب العشرسنوات فهو استحقاق وطني يساهم في مواكبة التطور العلمي العالمي وتطوير الجامعات والبلاد.

وتابع البيان أن على ما يبدو المسؤولين ينظرون لملف الايفاد والتفويض كملف ترف وسياحة لا يجب على مستحقيه نيله ويقتصر الاستفادة منه على ابنائهم وأقاربهم وأصحاب المنافع المتبادلة.

كما طالبت النقابة العامة بدولة ليبيا بتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الوقت الحساس.

وطالبت بتقديم شكوى للنائب العام باسم النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بدولة ليبيا، للتحقيق في كل التجاوزات اللفظية والإدارية الصادرة عن وزير التعليم العالي بالحكومة المنتهية، اتجاه المعيدين وأعضاء هيئة التدريس، وكذلك التحقيق في قرارات الايفاد والتفويضات المالية والتي تمت خلال ادعاء الحكومات المتعاقبة بتوقف برنامج الايفاد.

مطالبة باصدار تفويضات مالية لتنفيذ قرارات الايفاد السابقة دون استثناء ضمن مدة زمنية محددة يتفق عليها في اجتماع النقابة العامة القادم.

وطالبت أيضاً باصدار قرارات ايفاد لأعضاء هيئة التدريس الغير متحصلين على قرارات ايفاد حتى الان ضمن مدة زمنية محددة يتفق عليها في اجتماع النقابة العامة القادم.