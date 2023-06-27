عماد الطرابلسي: استلهموا من عيد الأضحى الفداء في سبيل بناء الوطن

دعا عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، الشعب الليبي أن يستلهموا من مناسبة عيد الأضحى المبارك معاني وقيم الفداء وحسن الجزاء وأن تكون دافعا للمزيد من البذل والعطاء في سبيل بناء الوطن.

وقال “الطرابلسي”، في بيان للتهنئة بالعيد، “بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك يتقدم وزير الداخلية عماد الطرابلسي بأخلص التهاني مقرونة بأصدق الأماني إلى كافة منتسبي الوزارة من ضباط وضباط صف وأفراد وموظفين وإلى كافة الشعب الليبي الكريم”.

وأضاف ‘أدعو الله سبحانه وتعالى ان يعيده أعواما عديدة وليبيا في رفعة وازدهار وزيادة، وأدعو بهذه المناسبة المباركة أن نستلهم منها معاني وقيم الفداء وحسن الجزاء لتكون دافعا للمزيد من البذل والعطاء في سبيل بناء الوطن، وأدعو كافة رجال الشرطة والأمن إلى المزيد من العمل لتنعم كل مدن ليبيا بالامن والاستقرار”.