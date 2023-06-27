عبر اتصال هاتفي.. المنفي يتبادل التهاني مع قيس سعيد

أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الثلاثاء اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، هنأه خلاله بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن المنفي توجه بالتهنئة لشقيقه الرئيس التونسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يُعيد هذه المناسبة على تونس والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يديم على الشعب التونسي نعمة الاستقرار.

وأعرب الرئيس التونسي عن خالص شكره وامتنانه للمنفي، متمنياً لليبيا وشعبها دوام الاستقرار والأمن والتقدم والرخاء.