باتيلي: الوضع الراهن لم يعد محتملاً وصبر الشعب الليبي أوشك على النفاد

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أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أن الوضع الراهن لم يعد محتملاً، وصبر الشعب الليبي أوشك على النفاد.

وأضاف باتيلي أن الشعب الليبي ينتظر أن يرى بلده موحداً من جديد، ويمارسَ حقه في اختيار قادته وممثليه، ويمنحَ الشرعية لمؤسسات الدولة التي تدير شؤون البلاد.

وذكر باتيلي :”لقد وصلنا إلى مرحلة حاسمة على طريق الانتخابات وانتهاء لجنة 6+6 المنبثقة عن مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة من إعداد مشاريع قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تعد فرصة لا يجدرُ تفويتُها”.

ودعا المعبوث الأممي القادة الليبيين إلى التوافق من أجل التوصل إلى قرارات يقبلها الجميع بشأن الجوانب الخلافية التي تعتري قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف باتيلي، أن القرارات المتسرعة وغير الشاملة بإمكانها أن تعمق الأزمة القائمة، وأن تتسبب في دورة جديدة من العنف وعلينا أن نعمل جميعا على تجنب هذا الأمر بكل السبل.

وتابع :”أؤكد لليبيين أنني ما زلت ملتزمًا بممارسة دوري ومساعيَّ الحميدة لتسهيل الحوار بين جميع الأطراف سعياً لإيجاد حلول ليبية-ليبية تمهد لإجراء انتخابات وطنية ناجحة”.

وأكد أن هذه خطوة لا غنى عنها لمواصلة مسيرة المصالحة الوطنية، وإعادة بناء ليبيا موحدة ومستقرة ومزدهرة لجميع أبنائها.