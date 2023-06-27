| باتيلي يهنئ الليبيين بالعيد ويدعو قادة ليبيا للتضحية والتقارب

|

2023/06/28 على الساعة 00:53

: هنأ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، وبالنيابة عن أسرة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال باتيلي، إن العيد مناسبة لاستحضار قيم التضحية والتقارب واللقاء، معبراً عن أمله أن تكون هذه القيم ملهمة للقادة الليبيين ولمن هم في مواقع المسؤولية لاتخاذ الخطوات الشجاعة المطلوبة وبشكل عاجل، من أجل مستقبل مستقر وموحد ومزدهر لليبيا.

وأضاف أن الوضع الراهن لم يعد محتملاً، وصبر الشعب الليبي أوشك على النفاد وهو ينتظر أن يرى بلده موحداً من جديد، ويمارسَ حقه في اختيار قادته وممثليه، ويمنحَ الشرعية لمؤسسات الدولة التي تدير شؤون البلاد.

وتابع المبعوث الأممي: لقد وصلنا إلى مرحلة حاسمة على طريق الانتخابات. وانتهاء لجنة 6+6 المنبثقة عن مجلسي النواب والأعلى الدولة من إعداد مشاريع قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تعد فرصة لا يجدرُ تفويتُها.

ودعا القادة الليبيين إلى التحلي بالحكمة وروح التوافق والبصيرة السياسية، من أجل التوصل إلى قرارات يقبلها الجميع بشأن الجوانب الخلافية التي تعتري تلك القوانين، مشيراً إلى أن القرارات المتسرعة وغير الشاملة بإمكانها أن تعمق الأزمة القائمة، وأن تتسبب في دورة جديدة من العنف. وعلينا أن نعمل جميعا على تجنب هذا الأمر بكل السبل.

وأضاف باتيلي “أؤكد لليبيين أنني ما زلت ملتزمًا بممارسة دوري ومساعيَّ الحميدة لتسهيل الحوار بين جميع الأطراف سعياً لإيجاد حلول ليبية-ليبية تمهد لإجراء انتخابات وطنية ناجحة، وهي خطوة لا غنى عنها لمواصلة مسيرة المصالحة الوطنية، وإعادة بناء ليبيا موحدة ومستقرة ومزدهرة لجميع أبنائها.