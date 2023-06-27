آلية عادلة للإنفاق .. بن قدارة يكشف للمرصد تفاصيل اجتماعه بحمّاد

ليبيا – كشف فرحات بن قدارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن تفاصيل لقائه مع أسامة حمّاد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب في بنغازي قبل عطلة عيد الاضحى .

و استبعد بن قدارة في حوار خاص مع المرصد ما يشاع عن اقفال الحقول و الموانئ النفطية محذرًا من عواقب كارثية ستترتب على هذه الخطوة .

وفي ما يلي نص الحوار :

س – اجتمعتم في بنغازي برئيس الحكومة الليبية المشكلة من مجلس النواب .. هل تعملون مع حكومتين ؟

‏‎ج – اللقاء ليس له علاقة بعمل المؤسسة الوطنية للنفط ، المؤسسة تعمل تحت اشراف حكومة الوحدة الوطنية ومجلس الادارة تم تعيينه منقبلها و هذا الامر غير قابل للشك .

س – ما غرض و محاور اللقاء ؟

‏‎ج – كان الغرض من اللقاء خفض التوتر و التصعيد و خلق التوازن واقناع الاطراف السياسية كافة بضرورة التفاهم علي آلية للانفاق وتوطينالمشروعات بشكل شفاف و عادل.

س – هناك دعوات لاقفال النفط .. ما ردكم ؟‎

ج – لا مصلحة لأي طرف في اقفال النفط حيث ان عمليات الاقفال والاغلاق قد تنتج عنها عواقب كارثية علي المواطن و الدولة .

‏‎س – ماهي نتيجة اللقاء؟

ج– اللقاء كان صريحًا و شفافًا و الحديث كان بكامل المسؤولية و قد اقتنع الجميع بضرورة ايجاد آلية تضمن حقوق الأقاليم و المناطقالليبية كافة و تم الاتفاق علي التعاون بين كافة الاطراف علي انتاج ترتيبات مالية و عدم التصعيد .

‏‎س – هل ترون أن هناك احتمالًا جديًا لاقفال النفط مجدداً ؟

‏‎ لا نتوقع وجود أي احتمال لاغلاق النفط و لكن علينا العمل بجدية لمنع الاسباب و ان ننتهي في اقرب الآجال من وضع آلية شفافة و عادلةللانفاق .

س – قد يسأل المواطن عن المستفاد من قطاع النفط في ظل الوضع الحالي .. ما ردكم ؟

‏‎ج – بعد قرابة سنة على استئناف عمليات انتاج وتصدير النفط تحققت العديد من النتائج كاستقرار شبكة الكهرباء وسعر صرف الدينار مقابل العملات الصعبة بعد ان وصل الى أسعار قياسية قبل سنوات وكذلك انتظام صرف المرتبات التي كانت تصرف بشكل متقطع في آخر سنوات و كذلك وفرة الوقود الذي كانت امداداته متعثرة باستمرار .

س – من يدعم عمل المؤسسة ماليًا و إداريًا و أمنيًا ؟ ‏‎

ج – مؤسسة النفط تعمل بدعم من حكومة الوحدة الوطنية وتأمين وحماية على أعلى مستوى لعملياتها في الحقول و المواني النفطية من قبل القوات المسلحة و كل المواقع آمنة بما فيها من مستخدمين ليبيين و أجانب .

س – ماذا حققت المؤسسة خلال هذه السنة وقد حصلت على ميزانية استثنائية لخطة استراتيجية ؟

‏‎ج – باشرت المؤسسة في تنفيد برامج الصيانة و زيادة الانتاج و قد وصلنا الى مستويات انتاج ما قبل 2011 رغم انه لم يمرالا سنة واحدة الا انه و بجهود العاملين فيها و كذلك بجهد الشركات حققت المؤسسة الكثير من الانجازات الحقيقية والملموسة ومستمرة في برامج التطوير و زيادة الانتاج بإذن الله .. نحن نسابق الزمن لتعزيز مكانتنا في السوق الدولية .

س – كلمة أخيرة يوجهها بن قدارة للمسؤولين و المواطنين ؟‎

ج – نحن نحتاج ان نبذل كل الجهد للحفاظ علي الاستقرار وذلك لاستمرار هذه المكاسب و تنفيد برامج التطوير وزيادة الانتاج حتى تستعيد بلادنا مكانتها في أسواق النفط في ظل الطفرة الحالية في الأسعار بما يعود بالنفع على الجميع في ظل آلية صرف شفافة ترضي الكل شرقًا و غربًا و جنوبًا .

المرصد : شكرًا لك على قبول الدعوة للحوار.

بن قدارة : شكرًا لكم على الاتصال و ندعو جميع وسائل الاعلام لاستقاء أخبار المؤسسة و قطاع النفط من مصادرها و كل عام و انتم ومتابعيكم و الجميع بخير .

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