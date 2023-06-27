المنفي يهنىء الرئيس التونسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الوطن|متابعات

أجرى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الثلاثاء اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد.

وقد توجه المنفي بالتهنئة للرئيس التونسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على تونس والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يديم على الشعب التونسي نعمة الاستقرار.