الأبلق: الانقسام السياسي يضعف الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية

أكد عضو مجلس النواب “عمار الأبلق”،عدم وجود دعوة لأعضاء المجلس لحضور جلسة هذا الأسبوع.

وفيما يتعلق بهيئة الرقابة الإدارية، قال “الأبلق” في تصريحات صحفية:”إن هذه المؤسّسة منقسمة منذ 2014،حيث هناك هيئة تمارس أعمالها في طرابلس وأخرى بالمنطقة الشرقية”، موضحا أن التغيير الذي حصل في جلسة الإثنين يتعلّق بمنصب رئيس الهيئة في المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن الانقسام السياسي وعدم إجراء الانتخابات يعيق توحيد مؤسّسات الدولة ويضعف عمليات الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ويؤدي إلى استمرار الفوضى والهدر والتدخلات الدولية وانتهاك السيادة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن لجنة 6+6 المشكلة من أجل الوصول إلى قوانين انتخابية في ليبيا وُلدت ميتة منذ بدايتها وكان الهدف الأساسي من تشكيلها هو إظهار وجود توافق بين مجلسيْ النواب والدولة. على حد قوله.