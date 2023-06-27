| نواب يلوحون بمقاطعة الجلسات احتجاجًا على قرارات المجلس الأخيرة

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2023/06/28 على الساعة 01:41

: لوح أكثر من 40 نائباً في مجلس النواب بمقاطعة جلسات المجلس وعقد جلسة تشاورية في طرابلس بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك احتجاجاً على الجلسة الأخيرة المغلقة للمجلس والتي صدرت فيها عدة قرارات.

واتهم أعضاء مجلس النواب في بيان مشترك، هيئة رئاسة المجلس بعقد جلسة بالمخالفة لما تم إعلانه في الجلستين الأخيرتين بأن الجلسات ستعلق إلى ما بعد عيد الأضحى، مستنكرين عقدها وبطلان أي قرارات صادرة فيها، واصفين آخر جلسة بـ”الباطلة” ولا ترتقي إلى مستوى تشريع أو قرار برلماني، وفق البيان.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قد كشف في بيان له، مساء أمس، عن تصويت أعضاء المجلس بالإجماع خلال جلسة مغلقة على اختيار رئيس وأعضاء للمحكمة الدستورية المستحدثة من قبلهم والتي قضت المحكمة العليا بعدم دستوريتها، إلى جانب إعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وإعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني واختيار مجلس إدارة جديد.

ومنح النواب الموقعون على البيان مهلة إلى رئاسة المجلس لإلغاء القرارات الصادرة في الجلسة أقصاها تاريخ انعقاد الجلسة التشاورية في طرابلس والتي “ستكون حاسمة في تاريخ مسيرة مجلس النواب”.