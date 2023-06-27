بن قدارة: لقائي مع “حماد” جاء لخفض التوتر ولا علاقة له بعمل مؤسسة النفط الليبية

قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية فرحات بن قدارة، إن لقائه مع رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، جاء لخفض التوتر والتصعيد واقناع الأطراف السياسية كافة بضرورة التفاهم علي آلية للإنفاق.

وأضاف بن قدارة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن اللقاء كان صريح وشفاف ومسؤول والجميع اقتنع بضرورة ايجاد آلية تضمن حقوق الاقاليم والمناطق كافة.

وأشار إلى أن اللقاء لا علاقة له بعمل المؤسسة وهي تعمل تحت إشراف حكومة الوحدة التي عينت مجلس إدارتها وهذا الأمر غير قابل للشك.

ولفت إلى أن المؤسسة تعمل بدعم من حكومة الوحدة وتأمين وحماية على أعلى مستوى لعملياتها في الحقول والموانئ النفطية من قبل القوات المسلحة.

وذكر بن قدارة، أنه تم الاتفاق علي التعاون بين كافة الأطراف وعدم التصعيد، مشيراً إلى عدم توقعه احتمال إغلاق النفط ولكن يجب العمل بجد لمنع الأسباب عبر آلية عادلة وشفافة للإنفاق.

وأكد أنه لا مصلحة لأي طرف سياسي في الإغلاق لأن النتيجة عواقب كارثية علي المواطن و الدولة.

ولفت إلى أن استقرار إنتاج النفط أدى تعافي شبكة الكهرباء وسعر صرف الدينار وانتظام المرتبات ووفرة الوقود ويجب الحفاظ على ذلك.

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