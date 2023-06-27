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العامة للكهرباء تعلن تشغيل وشحن المحول الرئيسي بمحطة مصراتة المزدوجة

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن انتهاء أعمال تشغيل وشحن المحول الرئيس للوحدة الغازية الثانية بمحطة مصراتة المزدوجة، وذلك ضمنأعمال العمرة الجسيمة الجاري تنفيذها حاليًا، والتي تضمنت أيضًا صيانة سقف المولد والهيكل المعدني لقاطع الوحدة وتغيير فلاتر الهواءبالإضافة إلى تنفيذ أعمال الطلاء على منظومة استقبال الغاز .

وأضافت الشركة عبر صفحتها على الفيسبوك، أن الجهود متواصلة وبشكل مستمر دون كلل ولا ملل لاستكمال ما تبقى من أعمال التركيباتالتي وصلت إلى مراحلها النهائية، ومباشر الاختبارات التشغيلية لها ومن المتوقع خلال فترة عيد الأضحى المبارك للإستفادة منها خلال فترةالذروة الصيفية بقدرة 350 ميجاوات مع مولد البخار الخاص بها .

وأكدت الشركة أن كافة الأعمال تم بجهود فنيي ومهندسي المحطة وبالتعاون مع مختصين من شركة سيمنس الألمانية وذلك في إطار ما يقومبه  مجلس إدارة الشركة من جهود متواصلة للرفع من كفاءة الإنتاج دعماً للشبكة الكهربائية والمحافظة على استقراريتها.

الوسوم

الشركة العامة للكهرباء ليبيا مصراتة

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الوطن الليبية

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