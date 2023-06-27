جمعة القماطي: إصرار بعض النواب على فرض “محكمة دستورية عليا” استفزاز

قال رئيس حزب التغيير “جمعة القماطي” إن إصرار بعض النواب المتنفذين لمجلس النواب على فرض محكمة دستورية عليا استفزاز وتعميق لحالة الانقسام والصراع السياسي.

وأضاف القماطي، في تصريحات صحفية، أن عقيلة صالح أخلف وعده بتجميد خطوة المحكمة الدستورية قبل الوصول إلى توافق وطني حول دستور دائم يحدد طبيعة هذه المحكمة، مشيرا إلى أنه ربما تعرض لضغوطات وتهديدات بإقالته من رئاسة مجلس النواب.

وتوقع رئيس حزب التغيير ألا تمر هذه الخطوة الأحادية الجانب ولن يتعامل أغلب الأطراف الليبية مع محكمة عقيلة الدستورية وهي ليست محكمة لليبيين جاءت نتاجا لتوافق بينهم.

كما دعا جمعة إلى الابتعاد عن الخطوات الاستفزازية الأحادية الجانب والحرص على تحقيق توافق وطني يخرجنا من أزمتنا حتى نحافظ على وحدة ليبيا ومستقبلها، خاصة في ظل ظروف دولية متقلبة ومتوترة وشديدة التعقيد ولها ثأثيرات خطيرة مباشرة على الليبيين.