42 نائبًا يستنكرون إصدار النواب قرارات من خلالها مخالفة لما أعلنتها الرئاسة في الجلستين السابقتين

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استنكر 42 نائب عقد مجلس النواب جلسة يوم الاثنين الماضي و إصدار قرارات من خلالها مخالفة لما أعلنتها الرئاسة في الجلستين السابقتين.

واعتبر النواب في بيان لهم أن الجلسة باطلة و كل ماصدر عنها باطلًا و لا يرتقي لمستوى تشريع أو قرار برلماني انما استهتار و إضعاف لمجلس النواب.

وأعلن النواب مقاطعتهم لجلسات مجلس النواب و عقد جلسة تشاورية في طرابلس بعد عيد الأضحى مالم تقوم رئاسة المجلس بإلغاء هذه القرارات في موعد أقصاه تاريخ الجلسة التشاورية التي ستكون حاسمة في تاريخ مسيرة المجلس.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أكد الإثنين، أن المجلس صوت خلال جلسة اليوم بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وفقاً للقانون رقم 05 لسنة 2023.م.

وأضاف بليحق أن المجلس صوت بالإجماع على طلب مقدم من عدد من الأعضاء بإعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية كما صوت المجلس بالإجماع على اختيار خالد امراجع محمد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح المتحدث أن المجلس صوت بالإجماع على طلب مقدم من عدد من الأعضاء بإعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني، كما تم التصويت بالإجماع على اختيار مجلس إدارة برئاسة أحمد خليفة حمد ابريدان.